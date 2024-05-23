Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınav ile 35 personel istihdam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek. Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.