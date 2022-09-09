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Diyanet ne 9 Eylül'ü hatırladı, ne İzmir'i ne de Atatürk'ü

Diyanet ne 9 Eylül'ü hatırladı, ne İzmir'i ne de Atatürk'ü

Diyanet, cuma gününe denk gelen İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünde hutbede, 9 Eylül'ü de İzmir'i de Atatürk'ü de hatırlamadı.

2021’de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemeyen, ulusal bayramlar ve günlere denk gelen cuma hutbelerinde yıllardır Atatürk’ün adını anmadığı için tepkilerin odağında olan ve bu geleneğini son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen cuma hutbesinde sürdüren Diyanet, Türkiye’nin işgalden kurtuluşu anlamına da gelen İzmir’in kurtuluş gününde, bugünkü hutbede, kurtuluşu görmezden geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre cuma hutbesi, “ilim” konulu oldu. “Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakı kuşanmış bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterelim” denilen hutbede, gelecek hafta üniversitelerin açılacağına dahi değinildi. Ancak hutbede ne 9 Eylül ne de Atatürk’e yer verilmedi. 

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