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  3. 28 Mart 2018 13:20

Diyanet’ten ''Cuma kutsal değildir'' diyen Ayşenur Arslan'a yanıt

Diyanet'ten Cuma gününün kutsal olmadığını iddia eden Ayşenur Arslan'a "Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür" yanıtı geldi.

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Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile programa katılan Ayşenur Arslan Cuma günü hakkında kamuoyuna bomba gibi düşen ifadeler kullanmıştı. Cuma gününün kutsal olmadığını iddia eden Arslan'ın bununla da sınırlı kalmayıp şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hayırlı Cumalar' diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa. Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık.

"CUMA, İSLAM'IN ANA MESAJLARININ VATANDAŞLARA ULAŞTIRILDIĞI GÜNDÜR"

Bugün ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Albayrak, "Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür" dedi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'da birtakım semboller, özel gün ve geceler olduğunu ifade ederek cuma günü, selam, ezan ve bayrağın İslam'da kutsal kabul edildiğini belirtti.

Ayşenur Arslan: ''Cuma günü kutsal felan değil''Ayşenur Arslan: ''Cuma günü kutsal felan değil''

 

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