Diyanet'ten depremzede çocuklarla ilgili skandal fetva

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva sitesinde yer alan depremzede çocukların evlatlık edinilmesiyle ilgili soruya verilen ve büyük tepkiyle karşılanan fetva silindi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva sitesinde depremin ardından 'ihtiyaç duyulan konulara açıklık getirmek' amacıyla özel bir bölüm açıldı. Sitede, depremde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusu da yanıtlandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre fetvada, evlat edinilen çocuklara öz evlat gibi davranılmasının doğru olmadığı belirtildi "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" açıklandı.

Fetvada şu ifadelere yer verildi:

"Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukuki birtakım sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesi kabul edilmiş değildir. Buna göre, evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine, evlat edinenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir.

Ayrıca evlatlık olarak büyütülen çocukla, evlat edinenler arasında birbirlerine mirasçı olma hakkı da söz konusu değildir. Ancak evlat edinenler hayatta iken diledikleri kadar malı evlatlık olarak büyüttükleri çocuğa hibe edebilecekleri gibi, mallarının üçte birini vasiyet yoluyla da ona bırakabilirler. Bu itibarla, mahremiyet ile ilgili dini kayıt ve şartlara riayet etmek kaydıyla çocuğu olmayan ailelerin kimsesiz çocukları büyütmek üzere yanlarına almalarında bir sakınca görülmemektedir. Ancak bu davranış, evlat edinme olarak algılanmamalı ve aralarında mirasçılık cereyan etmemelidir."

TEPKİLER ÜZERİNE SİLİNDİ

Sosyal medyada oluyan tepkiler üzerine bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sitesindeki ilgili sayfa silindi. Depreme dair tüm soru ve yanıtların yer aldığı sayfadan da "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusu ve yanıtı çıkarıldı.