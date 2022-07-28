Diyanet'ten ''Fiyatları tayin eden Allah'tır'' fetvası için yeni açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, ''Fiyatları tayin eden Allah'tır'' fetvasıyla başlayan tartışmalara açıklık getirdi. Fetvadaki hadis-i şerifin çarpıtıldığını belirten Diyanet, ''İslam dininin kesin bir kâr haddi koymadığının ve bunu piyasa şartlarına bıraktığına'' dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır" hadisinin yer aldığı fetvayla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Kurulun yazılı açıklamasında, 2017'de hazırlanan bir fetvada geçen hadis-i şerifin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşındığı belirtildi.

Usul olarak hadis rivayetlerinin diğer delillerle birlikte bağlamı dikkate alınarak anlaşılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır" şeklinde nakledilen rivayette kastedilenin 2012'de başkanlık tarafından yayımlanan "Hadislerle İslam" isimli eserde açıklandığı hatırlatıldı.

Eserde, Hazreti Muhammed'in ticari işlemlerde spekülasyona, belirsizliğe ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açacak her tür muameleye mani olduğu ve fiili tedbir aldığı halde fiyat konusunda sınırlama getirmeyi uygun bulmadığına yer verildiği bildirildi.

"DİNİ DEĞERLER HEDEFE KONULDU"

"İslam dininin kesin bir kar haddi koymadığı ve bunu piyasa şartlarına bıraktığı" görüşünün paylaşıldığı fetvanın, bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşındığı belirtildi.

"ALAYA ALINMASI SAYGISIZLIK"

Açıklamada, "Yüce dinimiz İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu "Ticarette kar haddi var mı?" sorusuna 2017 yılında hazırlanan bir fetva ile yanıt verdi.

Fetvanın "Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır" kısmı sosyal medyada tartışma yarattı.