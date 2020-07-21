SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 526 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Temmuz 2020 19:16

Diyarbakır'da aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi

Tüm yurdu etkisi altına alan aşırı sıcaklar Diyarbakır'da da etkisini gösterdi. Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Son dönemlerin en sıcak gününün yaşandığı Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken çocuklar da korona virüs salgınını dinlemeyip Anzele suyuna koştu.


Son dönemlerin en sıcak günlerini yaşayan Diyarbakır'da, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcakların etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar korona virüs salgının da etkisiyle evlerine çekilirken, çocuklar Anzele Parkının yolunu tuttu.

Çocuklar burada kendilerini serin suya bırakırken, dışarıda bulunan az sayıda vatandaş da sur dipleri ve gölgelik alanı tercih etti. Sıcaklardan bunalıp Anzele Parkının serin suyuna gelen Furkan Güneş, çok sıcak olduğunu, bunaldığını ve serinlemek için buraya geldiğini ifade etti.

58 yaşındaki vatandaş Mahmut Tokalı ise sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek "Böyle bir sıcaklığa ilk kez şahit oluyorum. Serinlemek için ağaçlık alanları tercih ediyorum" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
diyarbakır , sıcaklık , termometre
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM