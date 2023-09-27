Diyarbakır'da göçmen kaçakçılarına operasyon
Diyarbakır Emniyeti, göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda altı kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda altı zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen altı şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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