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Diyarbakır'da otlukta yangın

Diyarbakır'da otlukta yangın
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Diyarbakır'da, sitelerin bulunduğu otlukta çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde sitelerin arasında otluk alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek alana yayıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bu süreçte yangının etkisini yitirdiği alanda, soğutma çalışması yaptı.

Etiketler diyarbakır yangın otluk
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