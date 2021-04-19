Dizi İzleyerek İngilizce Öğrenmek için 6 İpuçu

1. İlginç Bir Dizi/Film Seçin

Aslında bunu yazmamızın sebebi oldukça açık; eğer ilginizi çekmeyen ve sıkıcı yabancı diziler veya filmler seçerseniz sıkılırsınız. Sıkıldığınız takdirde de bir bölümü izlerken dikkatinizi tam anlamıyla vermeniz pek mümkün olmayabilir. Hele de İngilizce öğrenmek amacıyla izliyorsanız.

Bu nedenle, film izleyerek İngilizce öğrenmek amacıyla ekran başına oturacaksanız, şiddetle sevdiğiniz tarzda şeyler izlemenizi öneririz. Doğru seçimi yapmak için için hayatta kalma filmleri listesindeki önerilere göz atabilir, buradaki tam 100 filmden oluşan devasa arşivden faydalanabilirsiniz.

2. Seviyenize Uygun Dizi/Filmler Seçin

Örneğin; İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlara İngilizcelerini geliştirmek için genellikle animasyon filmlerini izlemelerini tavsiye edebiliriz. Bunun asıl sebebi, bu tür filmlerde kullanılan İngilizcenin genellikle oldukça anlaşılması kolay, düzgün ve İngilizce öğrenenlere uygun olması. Burada, izlenmesi gereken filmler den oluşan 100 filmin bulunduğu dev bir arşiv bulunuyor, incelemeyi unutmayın.

3. Sözlük veya Çeviri Programlarını Kullanın

Sinema, size dil öğrenirken yardımcı olabilir. Ara bir madde daha ekleyelim, alt yazılı bir film seçmeye çalışın! Bu, ilginizi çeken veya bilmediğiniz bir kelime duyduğunuzda kolayca sözlükten veya çeviri programlarından anlamını öğrenmenize olanak tanır! Ayrıca, farkında olmadan bu durum sizde bir araştırma alışkanlığı ortaya çıkaracak ve kelimelerin hafızada kalıcılığı artacaktır.

4. Kısa Söz Öbeklerini Tekrar Edin

Bazen filmde söylenişi çok hoşunuza giden bir ingilizce öbek duyabilirsiniz. Örneğin; “hell yeah,” (tabii ki evet), “I’m back!” (geri döndüm) veya “unbelievable” (inanılmaz) gibi İngilizcede günlük konuşma dilinde sık sık kullanılan şeyler gibi. Kulağınıza güzel gelen sözcükleri tekrar etmeniz de ayrıca hem daha kolay, hem de eğlenceli olacaktır.

5. Zamanla Altyazısız İzlemeyi de Deneyin

Yabancı dilde bir filmi altyazısız izlemek elbette nispeten zordur. Ancak şunu yapmak gayet pratik olacaktır: Herhangi bir film belirleyin ve onu altyazıyla birlikte izleyin. Ardından kısa bir süre sonra (örneğin 1-2 gün) aynı filmi bu kez altyazısız izlemeyi deneyin. Bunu bir dizinin bölümleri için de yapabilirsiniz. Bir bölümü önce ingilizce altyazılı, sonra altyazısız izlemek de mantıklı olacaktır.

İkinci kez izlediğinizde hikayeyi ve olacakları tam anlamıyla bildiğiniz için çok daha kolay anladığınızı ve ingilizcenizin zamanla ciddi ölçüde geliştiğini fark edeceksiniz.

6. Kelimeleri Kaçırmanız Bir Sorun Değil!

Bazı kelimeleri söylendiği anda anlamayabilirsiniz, çok hızlı söylediklerini düşünebilirsiniz ancak zamanla alıştığınızı (ve anlamaya başladığınızı!) fark edeceksiniz. Başta ne demiştik? Hatırlayalım. Film izlemek keyif verici bir aktivite olmalıdır. Bu sebeple, bir film veya dizi izlerken akıcılığa ve geneli anlayıp anlamadığınıza dikkat edin, bir kelimeye takılı kalmayın. Altyazıları takip edin ve bu şekilde öğrenmeye çalışın ve bir kelimeyi anlamadığınız için keyfiniz kaçmasın, dizi/film izlemek eğlenceli olmalı!