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DJ Ender Demir ile Müzik Yolculuğu

DJ Ender Demir ile Müzik Yolculuğu

İlk Single parçası olan Wolves’i henüz 2020’de çıkarmasına rağmen şimdiden müzik piyasasının zirvesine tahtını kuran DJ Ender Demir’in müzik yolculuğu hız kesmeden devam ediyor.

Kendine has tarzıyla, özgün bir stil yaratan ve Storm isimli Single parçasıyla yaptığı her işte çıtayı yükselteceğinin sinyallerini veren DJ Demir; bugünlere gelebilmek için çok çalıştığını söylüyor. İsteğin ya da hayallerin insanı bir noktaya kadar taşıyabileceğini, o noktadan sonra gereken tek şeyin hiç durmadan çalışmak olduğunu söyleyen DJ Ender Demir’in son Single parçası Robbery çıkalı henüz bir hafta oldu. Demir, önceki albümleri olan Royalty, Infinity, The Massacre ve Forever King ’de yakaladığı başarıyı son çalışması olan Robbery ’de de devam ettiriyor.

 “Gelenek Bozulmadı”

DJ Ender Demir’i ilk Single çalışmaları olan Oh Boom ve Storm zamanlarından beri yakından takip eden hayran kitlesi, son Single Roberry’den gayet memnun. Bu başarının “geleneğin bozulmamasına” bağlayan DJ Ender fanları, gelecek yeni Single parçaları ve albümleri ise merakla bekliyor.

 

Etiketler dj ender demir ender demir
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