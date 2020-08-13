Doğru seçilmiş bir domain ve hızlı bir altyapı ile hızla yükselin

Sahip olduğunuz veya olmayı planladığınız internet sitenizin her adımında size destek sağlayan LimonHost sayesinde efektif bir domain elde edebilir ve trafiğinizi kolayca artırabilirsiniz.

Domain Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Domain almak bir internet sitesi kurmak istediğinizde ilk yapmanız gereken iştir. Domain alırken hizmet almaya başlayacağınız servis sağlayıcınızı seçip yolunuza devam etmek ileriki planlarınızda sizi tanıyan bir arkadaşla çalışmak kadar önemlidir. LimonHost domain seçiminizden başlayarak her türlü detayda ilgili bir şekilde sizinle beraber yol alır. Dilediğiniz tüm bilgi ve fikirlere tecrübeli kadrosu sayesinde sahip olabilirsiniz. Alan adınıza karar verirken, uzantısının ve site isminin uygun olması çok önemlidir. Orijinal bir seçim ziyaretçi sayınızı büyük ölçüde artırmanıza yardımcı olur. LimonHost'un size sağladığı hizmetlerden biri de ücretsiz domain sorgulamadır. Almak istediğiniz alan adının kullanılabilir olup olmadığını sorguladığınız sistem sayesinde, seçimlerinizi çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.

Whois Sorgulama Nedir? Nasıl Çalışır?

İnternet sitesi oluştururken bazı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekir. Domain alırken verilerinizin kayıt edildiği yer whois veritabanıdır. Veritabanına kaydedilen bilgileriniz whois sorgulama yapan herkes tarafından gözükür. Tüm kullanıcılar sistemde isim ve iletişim bilgilerinin gözükmesini istemeyebilirler. LimonHost'un size sunduğu kolay kullanılabilir panel üzerinden whois bilgilerinizi kolayca yönetebilir ve gizleyebilirsiniz. Whois bilgilerinizi gizlemek istiyorsanız LimonHost panelinizden hizmet satın alabilir ya da müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Whois gizleme işlemi yaptıktan sonra 3. kişiler whois sorgulamada bilgilerinize ulaşamaz. Tüm bu bilgileri gizli tutmak LimonHost'un verdiği whois gizleme hizmeti ile çok pratiktir.

Kaliteli ve Güvenli Hosting Hizmeti

Hosting web sitenizi güvenle barındırabileceğiniz, internet ortamında yayınlarken size yardımcı olan sistemdir. Size uygun olan hosting çeşidini seçmeniz kullanım kolaylığı ve yeterlilik açısından oldukça önemlidir. Yaptığınızın seçimin yanlış olması durumunda hem hizmetten doğru faydalanamazsınız hem de sitenizi kullanan ziyaretçileriniz iyi bir deneyim yaşamasını engellersiniz. Bu adımda birlikte çalışacağınız servis sağlayıcınızın önemi büyüktür.

LimonHost sağladığı hızlı ve güvenli hosting desteğinin yanı sıra sizin de yanınızdadır. Dilediğiniz her an canlı destek hattından donanımlı çalışanlara ulaşarak sorununuza anında çözüm sağlayabilir, dilediğiniz konuda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Hizmet veren hosting firmalarının çoğu satış sonra destek konusunda yetersiz kalabiliyor. Kurulum ve işletimin devam eden bir süreç ve hizmet olduğunun farkındalığını yaşayan LimonHost sizi hiçbir adımda yalnız bırakmayacaktır. Maceranıza başka bir firma ile başlamanız LimonHost'un avantajlı paketlerinden faydalanamayacağınız anlamına gelmez.

Ücretsiz Transfer

Hali hazırda kullandığınız internet sitenizi LimonHost'a transfer etmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Transfer aşamasında size sağlanan otomatik kurulum özelliği sayesinde web sitenizi son teknolojiye uygun şekilde geliştirebilirsiniz. Transfer işlemi esnasında ya da sonrasında LimonHost'un ücretsiz hizmetlerinden ve kaliteli müşteri desteğinden sınırsız olarak yararlanabilirsiniz.

Kurumsal Hosting Hizmetleri

LimonHost bireysel kullanıcılar için olduğu gibi kurumsal kullanıcılar için de çeşitli hizmetler sunuyor. Kurumsal firmalar için özel olarak tasarlanmış reseller hosting kullanıcılara, tek panelden müşteri yönetim hizmeti sağlar.

Reseller Hosting

Kurumsal üyelere özel reseller hosting içerisinde WHM panel barındırır. WHM panel sayesinde hosting hizmetlerinizi müşterilerinize özel hale getirebilirsiniz. İhtiyaca uygun bir paket sunmak tercih edilirliği büyük ölçüde artıracaktır. Reseller hosting hizmetleri sınırsız e-posta ve trafiğin yanında müşterilerinize sınırsız kalitede hizmet vermenizi sağlar. Kolay erişilebilir panellerinizi hem Türkçe hem İngilizce ister kullanabilirsiniz. Tüm alt yapılar müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için Cloud teknolojileri ile birleştirilmiştir. Reseller hosting sayesinde DNS adreslerinizi kurumsal kimliğinize göre özelleştirebilirsiniz. Hizmetin kullanım kolaylığı, satın alma aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. 1996 yılında piyasaya sunulan cPanel müşterilerinize kolay kullanım sağlamanıza yardımcı olur. Müşterileriniz cPanel üzerinden kolay uygulama ve site yayına alma şansı bulur.

LimonHost'tan reseller hosting hizmetini kullanarak müşterilerinize iyi bir deneyim sunmanız müşteri potansiyelinizi artırarak tercih edilme oranınızı yükseltecektir. Bu hizmet müşteri memnuniyetine önem veren kurumsal firmalar için tasarlanmıştır. Müşteri memnuniyetini artırmanız kazanç ve karlılığınızı büyük ölçüde etkileyecektir.

Avantajlı Reseller Hosting Paketleri

LimonHost, kurumsal müşterilerine özel çeşitli paketler barındırır. Bu paketler sayesinde kendinize en uygun ürünü seçip kolay kullanıma başlayabilirsiniz. 20 adet web sitesi kullanımından sınırsız web sitesi kullanımına kadar çeşitli seçenekler mevcuttur. 6$'dan başlayan fiyatlarla müşterilerinize en hızlı ve güvenli hizmeti sunabilirsiniz. Detaylı bilgi için LimonHost'un deneyimli çalışan kadrosuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İnternet maceranızı güzelleştirmek ve kazançlı hale getirmek için hizmet aldığınız firmanın da en az sizin kadar özverili olması gerekir. Bu özveri sizi her zaman ileri taşıyacaktır. LimonHost'u tercih eden binlerce kullanıcı son teknolojileri takip ederek ve bunlardan faydalanarak internet maceralarına devam etmektedir. En hızlı ve tercih edilen hizmet sağlayıcı olarak LimonHost'un avantajlı paketleri hakkında kolaylıkla bilgi sahibi olabilirsiniz.

LimonHost’u Ziyaret etmek için : https://www.limonhost.net/