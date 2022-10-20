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Doğu Ekspresi’nde kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Doğu Ekspresi’nde kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Doğu Ekspresi ile seyahat ederken trende kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 22010 sefer sayılı Sivas istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki Doğu Ekspresinde 4’ncü vagonda kızıyla birlikte yolculuk eden Hatice Ç. (72) biranda kalp krizi geçirdi. Oturduğu koltuktan düşen kadın yere yığıldı. Bunun üzerine tren Erzincan’ın Çadırkaya İstasyonunda durarak sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda vefat etti. Yaklaşık 1 saat Çadırkaya İstasyonunda duran Doğu Ekspresi Kars’a gitmek üzere yoluna devam etti.

Öte yandan hayatını kaybeden Hatice Ç.’ın Erzurumlu olduğu ve Erzurum’a gittiği belirtildi.

 

Etiketler Doğu Ekspresi SEYAHAT
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