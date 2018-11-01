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  3. 01 Kasım 2018 18:35

Doktorlar bile şoke oldu ! 1 yıl böyle yaşamış

Çin'de nefes almakta zorluk yaşayan bir kişinin boğazında 20 santimlik kaşık çıkarıldı.

Doktorlar bile şoke oldu ! 1 yıl böyle yaşamış
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde nefes almakta zorluk yaşayan bir kişinin boğazından 20 santimlik bir kaşık çıkarıldı. Kaşığı yutan kişi, bunu bir yıl önce arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucunda yaptığını açıkladı.

İsminin Zhang olduğu öğrenilen şahıs, ‘yapabildiğini göstermek için’ 20 santimlik bir kaşığı yuttu ve uzun süre bu şekilde yaşadı. 20’li yaşlarında olan Zhang, göğsünden yumruk yiyene kadar boğazındaki kaşıkla ilgili herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Çin’in ünlü sosyal medya platformlarından weixin’de yer alan açıklamada, nefes almakta güçlük çektiğini belirterek hastaneye giden Zhang’la ilgili yapılan incelemeler sonucunda, şahsın boğazındaki kaşık tespit edildi ve acilen ameliyata alındı.

İki saatten fazla süren operasyonun ardından Zhang’ın boğazındaki kaşık çıkarıldı.

Zhang’ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Yu Xiwu, yaptığı açıklamada, “Çok şaşırdım, daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım” ifadelerini kullandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Zhang ‘şanslı’ olarak nitelendirildi ve metal objeleri yutmanın hayati risk taşıyabileceği vurgulandı.

Doktorlar ayrıca kaşığın ciddi bir enfeksiyona neden olabileceğini söyledi.

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