Dolar 19 TL barajını aştı, altın fiyatları sert yükseldi

Geçtiğimiz hafta hem ABD Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar hem de Türkiye'deki 2023 seçimleri için başlayan geri sayım ile hareketli günler geçiren piyasalar yeni haftaya da ABD'den peş peşe gelen banka iflaslarıyla başladı. Silikon Vadisi Bankasının ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den gelen "Batan bankaları kurtarmayacağız" açıklaması da ekonomi gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği yönündeki beklentiler, altında ralliye ne oldu.

Son iki yılda tarihi değer kazanan ve 15 Şubat 2023'te 19,30 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar/TL, bugün yeniden 19 TL sınırını aştı. Dolar/TL, sabah saatlerinde 19,1091 seviyesinden işlem gördü.

CARİ AÇIK 2023'E REKORLA BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesini açıkladı.

Ocak ayında cari denge 9,849 milyar dolar açık verdi. Piyasa beklentisi, cari işlemler dengesinin yüksek enerji ve rekor altın ithalatı öncülüğünde 10 milyar dolara yakın açık vermesi yönündeydi. Ödemeler dengesi, en son 2011 Mart’ta 9,41 milyar dolar açıkla rekor kırmıştı.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Diğer yandan söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan krizin ardından Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti. Goldman Sachs analistleri, ABD finans sektörü regülatörlerinin bankalardan mevdut çıkışlarına karşı önemli likidite sağlama yönünde tedbirler almalarının beklendiğini ve mevduat sahiplerinin güveninde iyileşme beklediklerini de ifade etti.



Fed'in şahin adımlarını beklenenden daha önce sonlandırmak zorunda kalacağına yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi 103,8'le 16 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller piyasasında ibre yeniden yön değiştirdi.

Türk Lirası'nın (TL) yaşadığı tarihi değer kaybı ve döviz kurundaki yükseliş sürmeye devam ederken, anlık oynamalar nedeniyle vatandaşın gözünü ayırmadığı dolar ve euroda yukarı yönlü hareket, haftanın ilk iş gününde de sürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,96 TL'den başlayan ve sabah saatlerinde 19,1091 TL seviyesini gören Dolar 18,97 TL 'den,

20,34 TL'den başlayan Euro 20,35 TL 'den,

22,98 TL'den başlayan Sterlin 23,07 TL 'den,

14,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,45 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 18,95 TL'den, Euro 20,20 TL'den, Sterlin 22,85 TL'den, Japon Yeni ise 14,05 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.879 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.911 Dolar 'dan,

1.146 TL'den başlayan Gram altın 1.166 TL 'den,

1.843 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.875 TL 'den,

7.583 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.714 TL 'den,

12,67 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,32 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.853 Dolar'dan, Gram altın 1.130 TL'den, Çeyrek altın 1.816 TL'den, Cumhuriyet altın 7.471 TL'den, Gram Gümüş ise 12,55 TL'den fiyatlanmıştı.