Dolar 7,20'nin altına düştü! Altın, euro, sterlin çakıldı, gümüş fırladı

TCMB'nin sıkı para politikasını uzun süre uygulayacağını açıklamasından geçen hafta destek bulan ve riskli varlıklardan kaçışa rağmen benzer para birimlerinden daha iyi performans kaydeden TL döviz karşısında değerini yükseltiyor.

Dolar yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesinde

Piyasalar yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar 7,19 TL'den, Euro 8,70 TL'den Sterlin ise 9,88 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 430 TL'den alıcı bulurken, gümüş ise 6,78 TL'de. Bitcoin ise 33 bin 998 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8660 lira olmuştu.

Onsu 1.859 dolardan işlem gören altında, gram altın 426/430, çeyrek altın 692/706, Cumhuriyet altını ise 2.847/2.877 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTINDAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 434 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya altının ons fiyatına paralel değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2.888 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.865 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bireysel yatırımcıların geçen hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7'yi aşan yükselişin görüldüğü, söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

DOLAR 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

TCMB'nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar ve artan kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişim kanalını etkili bir şekilde kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi.

Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7,3179'dan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7,18 ile 7 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 14.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 7,1822 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,1 azalışla 8,6927, sterlin/TL de yüzde 1,7 düşüşle 9,8625 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu şeffaf, samimi ve bilgilendirici bulurken, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi konusunda da güçlü bir iletişim politikası duruşu gösterildiğini söyledi.

TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

Analistler, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 54,4'le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan güveni desteklediğini dile getirdi.

"Dolar/TL 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır"

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal'ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI

Piyasalar kapanırken 25 - 29 Ocak haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Kripto paralarda;

Dogecoin(DOGE) - 517,34%

Fantom(FTM) - 474,44%

Alpha Finance Lab(ALPHA) - 109,47%

SwissBorg (CHSB) - 103,01%

Terra(LUNA) - 80,79%

Voyager Token(VGX)B - 78,44%

DerivaDAO(DDX) - 72,86% artış gösterdi.

Emtialarda;

Doğal Gaz - %9,36

Amerikan Mısır - %7,81

Gümüş - %7,27 artış gösterdi.

Hisselerde ise,

Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) - %9,74

Deva Holding A.Ş. (DEVA) - %7,46

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) - %6,05

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) - %5,69 artış gösterdi.