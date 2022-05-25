Dolar, altın ve Euro'dan yeni zirve!

Dolar ve Euro başta olmak üzere döviz karşısında değer kaybı yeniden hız kazanan Türk Lirası'nda kayıp artarken, döviz ve altın fiyatları yeni bir rekora doğru koşuyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir yaklaşık 20 gün önce bozulmuştu. Son 2 haftadır yükselişteki dolar kuru 16.35 TL'yi aştı. Fed'in 50 baz puan faiz artırımı ve parasal sıkılaşma gündemindeki toplantı tutanakları öncesinde son 6 ayın zirvesi yenilendi.

TL ay başından beri dolar karşısında yüzde 8'in üzerinde değer kaybı yaşarken yılbaşından beri kayıp ise yüzde 19'a yaklaştı. Türk lirası yıl başından bu yana dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi durumunda.,

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre TCMB'nin mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk 4 ayına göre belirgin bir artış eğiliminde.

Dolar 20 Aralık'tan beri ilk kez 16 seviyesini gördü. 1 Ocak'tan bu yana kurda yaşanan yükseliş yüzde 20'yi aştı. Analistler enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

Sadece bu yıl yüzde 18,5 değer kaybeden Türk Lirası, Sri Lanka Rupisi ve Gana Cedisi ardından dünyanın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu.

TL ay başından beri dolar karşısında yüzde 8'in üzerinde değer kaybı yaşarken yılbaşından beri kayıp ise yüzde 19'a yaklaştı. Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk 4 ayına göre belirgin bir artış eğiliminde.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,18 TL'den başlayan Dolar TL 16,35 TL'den, 17,34 TL'den başlayan Euro 17,45 TL'den, 20,31 TL'den başlayan Sterlin ise 20,50 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,06 lira, avronun satış fiyatı ise 17,21 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.858 Dolar'dan, Gram altın 974/975 TL'den, Çeyrek altın 1.570/1.571 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.459/6.460 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,53 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 755 dolar, Ethereum ise 1 bin 973 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir, hafta başından bu yana devam ediyor.

Dün kapanışı 111 dolar bandının hemen altında yapan Brent petrol fiyatı, güne yükselişle başladı.

Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde işlem görüyor.