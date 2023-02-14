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Dolar barajı aştı, Euro ve altında ibre yukarı döndü

Dolar barajı aştı, Euro ve altında ibre yukarı döndü
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Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremde yerle bir olan 10 ili ve yitirilen 30 bin cana ağlarken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da çalkantılı günler yaşanıyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin 

Dolar 18,84 TL'den, Euro 20,23 TL'den, Sterlin 22,89 TL'den, Japon Yeni ise 14,28 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,84 TL'den, Euro 20,15 TL'den, Sterlin 22,81 TL'den, Japon Yeni ise 14,23 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş 

Ons altın 1.859 Dolar'dan, Gram altın 1.126 TL'den, Çeyrek altın 1.810 TL'den, Cumhuriyet altını 7.448 TL'den, 
Gram Gümüş ise 13,32 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.861 Dolar'dan, Gram altın 1.128 TL'den, Çeyrek altın 1.813 TL'den, Cumhuriyet altını 7.461 TL'den, Gram Gümüş ise 13,38 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da yatay seyir devam ediyor. 

Bitcoin 21 bin 740 Dolar'dan, Ethereum ise 1.502 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 85,98 Dolar'dan işlem görüyor.  

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