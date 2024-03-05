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Dolar, Euro, altın, bitcoin, gümüş uçuşa geçti

Dolar, Euro, altın, bitcoin, gümüş uçuşa geçti
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Dün TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Şubat 2024 enflasyon rakamları sonrasında gaza basan piyasalarda Türk Lirası döviz kurları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paraların son fiyatları şöyle...

Türkiye İstatistik Kurumu ve ENAG tarafından dün açıklanan Şubat ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor.  Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye dayandı, Dolar/TL kuru gibi Euro/ TL de ilk kez 34 TL seviyesini aştı.

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri öncesindeki son enflasyon rakamı olan Şubat 2024 enflasyonu açıklandı. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %67,07, aylık %4,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,29 arttı, aylık %3,74 arttı

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

ENAG Şubat 2024 enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Şubat 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %121,98 olarak gerçekleşti.

İşte 5 Mart Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,58 TL'den, Euro 33,32 TL'den, Sterlin 40,07 TL'den, Japon Yeni ise 21,01 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,52 TL'den, Euro 33,25 TL'den, Sterlin 40,03 TL'den, Japon Yeni ise 20,99 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 116 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 148 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 594 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 772 TL'den, Gümüş ise 24,10 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 101 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 127 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 594 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 772 TL'den, Gümüş ise 23,80 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Bitcoin 66 bin 564 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 684 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 82,72 Dolar'dan işlem görüyor.

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