Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi

Bu pazar yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken TCMB'nin sürpriz faiz kararı sonrasında piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

31 Mart yerel seçimlere artık 5 gün kala piyasadaki "rekor" fırtınası tam gaz devam ediyor. Yerel seçimler öncesi Türk Lirası kuruş kuruş erirken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirve seyri devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

Küresel piyasalarda, haftanın ikinci yarısında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.

İşte 26 Mart Salı günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,16 TL'den başlayan Dolar 32,19 TL'den,

34,89 TL'den başlayan Euro 34,94 TL'den,

40,67 TL'den başlayan Sterlin 40,71 TL'den,

21,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,29 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,14 TL'den, Euro 34,88 TL'den, Sterlin 40,69 TL'den, Japon Yeni ise 21,32 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 172 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 181 Dolar'dan,

2 bin 246 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 258 TL'den,

3 bin 972 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 924 TL'den,

16 bin 341 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 140 TL'den,

25,51 TL'den başlayan Gümüş ise 25,43 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 177 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 251 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 972 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 341 TL'den, Gümüş ise 25,62 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 70 bin 388 Dolar'dan başlayan Bitcoin 70 bin 158 Dolar'dan,

3 bin 635 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 585 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,78 Dolar'dan işlem görüyor.