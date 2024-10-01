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Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi

Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi
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Kritik enflasyon haftasında piyasalardaki yüksek seyir devam ediyor. Dolar ve Euro rekor seviyelere demir atmış durumda, altın fiyatları ise dünkü düşüş sonrası yeniden yükselişte... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Perşembe günü açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda gergin seyir devam ediyor. 

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın dün öğleden sonraki geri çekilmesine ara verdi ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını vurgulayarak, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor, kasımda da yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,19 TL'den başlayan Dolar 34,20 TL'den, 

38,10 TL'den başlayan Euro 37,94 TL'den, 

45,71 TL'den başlayan Sterlin 45,60 TL'den

23,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,84 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,15 TL'den, Euro 38,22 TL'den, Sterlin 45,84 TL'den, Japon Yeni ise 23,92 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 644 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 649 Dolar'dan, 

2 bin 906 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 912 TL'den, 

4 bin 938 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 952 TL'den, 

20 bin 357 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 374 TL'den, 

34,53 TL'den başlayan Gümüş ise 34,45 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 632 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 893 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 938 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 357 TL'den, Gümüş ise 34,17 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 63 bin 820 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 774 Dolar'dan, 

2 bin 641 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 630 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 71,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,16 Dolar'dan işlem görüyor. 

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