Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı

Geride kalan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrasında yeni haftaya Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün itibariyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini de geride bırakan piyasalar tatil sonrasına hızlı başladı.

Dolar ve Euro kurunda yaşanan kademeli düşüş devam ederken değerli metallerdeki yükseliş devam ediyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli yeni bir aşamaya girmesi özellikle altın fiyatlarında rekorlara neden oldu.

Değerli metal Cuma günü ons başına 2.400 doları aştı ancak teknik göstergelerin yükselişinin çok sıcak olduğunu göstermesi ve yatırımcıların pozisyonlarını tasfiye etmesiyle seansı düşük kapattı. Orta Doğu'daki son gelişmeler, İsrail'in yakın vadede altını destekleme potansiyeli taşıyan olası bir misillemesine ilişkin korkuları yeniden alevlendirdi.

Altın rekora doymadı

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yen haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 342 dolardan alıcı buluyor.

Ortadoğu'daki savaş gerilimi piyasaları domine ediyor

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu'da İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesinin ardından İran, bu saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail söz konusu saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti. Söz konusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı artarken, Bitcoin bir ara yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara çıktı. Hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, ayrıca yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi. Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,39 TL'den başlayan Dolar 32,33 TL'den,

34,53 TL'den başlayan Euro 34,49 TL'den,

40,39 TL'den başlayan Sterlin 40,32 TL'den,

21,08 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,03 TL'den işlem görüyor.

Salı günkü kapanışta Dolar 32,06 TL'den, Euro 34,89 TL'den, Sterlin 40,67 TL'den, Japon Yeni ise 21,23 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 355 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 359 Dolar'dan,

2 bin 454 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 456 TL'den,

4 bin 192 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 192 TL'den,

17 bin 246 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL'den,

29,43 TL'den başlayan Gümüş ise 29,58 TL'den fiyatlanıyor.

Salı günkü kapanışta Ons altın 2 bin 341 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 414 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 74 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 720 TL'den, Gümüş ise 28,71 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Güne 65 bin 23 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 917 Dolar'dan,

3 bin 139 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 219 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 89,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,81 Dolar'dan işlem görüyor.