Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı

9 günlük Kurban Bayramı tatiline Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklayacağı Temmuz ayının ilk iş gününe de zirvede başladı. İşte 3 Temmuz Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türk Lirası karşısında rekora doymayan ve bayram tatiline Türk Lirası karşısındaki rekor seviyede yatay seyirde başlayan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2023 enflasyon verilerini açıklayacağı yeni haftaya da kaldığı yerden başladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra, TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz arttırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor.

Son bir ayda TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla Türk Lirası, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

ENFLASYON VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran 2023 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'tan yapılan açıklamada, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu." denildi. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 25,99 TL'den başlayan Dolar 25,96 TL'den,

28,39 TL'den başlayan Euro 28,30 TL'den,

33,07 TL'den başlayan Sterlin 32,94 TL'den,

18,02 TL'den başlayan Japon Yeni ise 17,89 TL'den işlem görüyor.