  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı

Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı

Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı
Güncelleme:

9 günlük Kurban Bayramı tatiline Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklayacağı Temmuz ayının ilk iş gününe de zirvede başladı. İşte 3 Temmuz Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türk Lirası karşısında rekora doymayan ve bayram tatiline Türk Lirası karşısındaki rekor seviyede yatay seyirde başlayan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2023 enflasyon verilerini açıklayacağı yeni haftaya da kaldığı yerden başladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra, TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz arttırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor.

Son bir ayda TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla Türk Lirası, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.  Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

ENFLASYON VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran 2023 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'tan yapılan açıklamada, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu." denildi. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 25,99 TL'den başlayan Dolar 25,96 TL'den, 
28,39 TL'den başlayan Euro 28,30 TL'den, 
33,07 TL'den başlayan Sterlin 32,94 TL'den, 
18,02 TL'den başlayan Japon Yeni ise 17,89 TL'den işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
20 bin TL maaşla çalışan bulamayınca çözümü böyle buldular
Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çok özel doğum günü kutlaması
Plaja asılan tabela tatilcileri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında
Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı
Turizm cennetinde Suriyeli dehşeti: 2 yaralı, 5 gözaltı var!
Sıfır otomobil fiyatları bir kez daha zamlandı!
Sıfır km araçlardaki fiyat oyunu ifşa oldu
ENAG, Haziran 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaşa alanına döndü