Dolar, Euro ve altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor

TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı Mart ayı faiz kararı öncesinde hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Yerel seçimlere sadece 12 gün kala Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararını bekleyen piyasalarda Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

TCMB'nin faiz, döviz kuru ve enflasyon beklentisi

Öte yandan geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

İşte 19 Mart Salı günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,33 TL'den, Euro 35,18 TL'den, Sterlin 41,13 TL'den, Japon Yeni ise 21,58 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,30 TL'den, Euro 35,20 TL'den, Sterlin 41,14 TL'den, Japon Yeni ise 21,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 159 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 245 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 41 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 629 TL'den, Gümüş ise 26,11 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 158 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 242 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 41 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 629 TL'den, Gümüş ise 26,13 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş de devam ediyor.

Bitcoin 65 bin 202 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 370 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 86,73 Dolar'dan işlem görüyor.