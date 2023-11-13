Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Haftanın ilk işlem gününde Dolar, Euro ve altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasına rağmen Dolar ve Euro'da yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Para ve emtia piyasalarında ise gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor.

Türk Lirası'nın üç yıldır hızlanan tarihi değer kaybı, ekonomik endişeyi büyütürken, son bir aydır İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle piyasalardaki hareketlilik artış gösterdi. Son haftalarda art arda rekor kıran dolar ve euro, haftanın ilk işlem gününde yükselmeye devam ediyor.

Dolar/TL tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken, piyasalarda ödemeler dengesi verileri, Hazine ihaleleri ile yargı bağımsızlığı endişeleriyle iç siyasi gelişmeler takip ediliyor.

Dolar/TL’de bu sabah kur güne 28,56 zirvesinden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,5 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS Cuma günü 377/383 baz puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de salı günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda "Gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceğiz" dediğini anımsattı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,55 TL'den başlayan Dolar 28,58 TL'den,

30,52 TL'den başlayan Euro 30,55 TL'den,

34,91 TL'den başlayan Sterlin 35,01 TL'den,

18,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,81 TL'den işlem görüyor.