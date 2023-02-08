Dolar, Euro ve altın yeniden hareketlendi

Türkiye 10 ilimizi vuran ve binlerce canımızın vefat etmesine yol açan 2 büyük depremlerin kabusunu yaşarken piyasalarda da ibre yukarı döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ilimizdeki yıkımı ve can kaybı artarken piyasalar da allak bullak.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,82 TL'den başlayan Dolar 18,83 TL'den

20,20 TL'den başlayan Euro 20,24 TL'den,

22,69 TL'den başlayan Sterlin 22,78 TL'den,

14,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,38 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,82 TL'den, Euro 20,14 TL'den, Sterlin 22,56 TL'den, Japon Yeni ise 14,27 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.875 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.881 Dolar'dan,

1.135 TL'den başlayan Gram altın 1,139 TL'den,

1.826 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.831 TL'den,

7.512 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.535 TL'den,

13,50 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,60 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.870 Dolar'dan, Gram altın 1,132 TL'den, Çeyrek altın 1.821 TL'den, Cumhuriyet altını 7.491 TL'den, Gram Gümüş ise 13,48 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 23 bin 231 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 163 Dolar'dan,

1.676 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.670 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,66 Dolar'dan işlem görüyor.