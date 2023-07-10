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Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede

Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
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Piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte 10 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürerken Dolar, Euro ve altın başta olmak üzere döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. 

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,03 TL'den başlayan Dolar 26,05 TL'den, 
28,51 TL'den başlayan Euro 28,53 TL'den, 
33,40 TL'den başlayan Sterlin 33,37 TL'den, 
18,24 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,28 TL'den işlem görüyor.

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