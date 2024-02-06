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Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor

Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor
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Yeni haftaya TCMB'de Hafize Gaye Erkan'ın istifası, yeni TCMB Başkanı ve Ocak 2024 enflasyon rakamlarıyla giren piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Geçen haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla veda edip, yeni haftaya Ocak 2024 enflasyon verileriyle başlayan piyasalarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve 2024 yılının ilk enflasyon verileri olan Ocak 2024 enflasyonunda  TÜİK'e göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

İşte 6 Şubat Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,56 TL'den başlayan Dolar 30,56 TL'den, 
32,89 TL'den başlayan Euro 32,89 TL'den, 
38,39 TL'den başlayan Sterlin 38,36 TL'den, 
20,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,61 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,54 TL'den, Euro 32,81 TL'den, Sterlin 38,33 TL'den, Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 26 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 29 Dolar'dan, 
1.991 TL'den başlayan Gram altın 1.994 TL'den, 
3 bin 354 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den, 
13 bin 801 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 801 TL'den, 
21,98 TL'den başlayan Gümüş ise 22,09 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 19 Dolar'dan, Gram altın 1.987 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 801 TL'den, Gümüş ise 22,04 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 42 bin 795 Dolar'dan başlayan Bitcoin 42 bin 762 Dolar'dan, 
2 bin 311 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 313 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 78,43 Dolar'dan işlem görüyor.

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