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Dolar, Euro ve altın zirveye uçtu

Dolar, Euro ve altın zirveye uçtu
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Hem yurt içi hem yurt dışı kritik gelişmelerin gölgesindeki para piyasalarında Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller yeni rekor seviyelere koşuyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

İsrail'in havadan ve karadan ölüm yağdırdığı Gazze'deki insanlık suçuna dönüşen saldırıları, ABD, Avrupa ve Çin'den gelen ekonomi verileri, Türkiye'deki "yargı krizi" tartışmaları piyasaları vurmaya devam ediyor.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda Merkez Bankası'nın 5 kez faiz artırma kararına rağmen hareketlilik sürüyor.  Merkez Bankası son olarak 26 Ekim'de 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 35'e çıkarmıştı.

Para ve değerli metaller piyasalarında tedirginlik artarken, Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Bir süredir düşüş eğilimindeki altın da Dolar ve Euro'daki yükselişe katılınca Türk Lirası'ndaki değer kaybı da büyüdü.

Öte yandan Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS Cuma günü 377/383 baz puandan tamamladı. 

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
 
Güne 28,67 TL'den başlayan Dolar 28,68 TL'den, 
31,16 TL'den başlayan Euro 31,17 TL'den, 
32,58 TL'den başlayan Sterlin 35,58 TL'den, 
18,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,96 TL'den işlem görüyor.
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