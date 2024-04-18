Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor

Piyasalarda bayram tatili sonrası ilk haftadaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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Piyasalar yeni güne de zirvede başladı. Türk Lirası dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybederken Son dönemde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi Dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde.

2024'ün ilk günlerinden bu yana yeni rekorlara imzasını atan altın fiyatları da zirvedeki seyreine devam ediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,46 TL'den, Euro 34,80 TL'den, Sterlin 40,64 TL'den, Japon Yeni ise 21,11 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,50 TL'den, Euro 34,62 TL'den, Sterlin 40,54 TL'den, Japon Yeni ise 21,05 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 375 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 478 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 298 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 671 TL'den, Gümüş ise 29,67 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 393 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 500 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 298 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 671 TL'den, Gümüş ise 30,05 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Bitcoin 61 bin 640 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 13 Dolar'dan görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 87,31 Dolar'dan işlem görüyor.