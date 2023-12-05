Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Yeni haftaya TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamları ile başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz, hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Hem yeni aya hem de yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 Kasım ayı enflasyon rakamları ile başlayan para ve değerli metaller piyasalarındaki rekor seviyelerdeki seyir devam ediyor.

Dün TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in enflasyon raporuna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları şöyle oldu:

Ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etmişti.

Öte yandan akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %129,27 olarak gerçekleşti.

Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2023 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yani Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayı faiz kararı piyasa katılımcıları tarafından merakla bekleniyor. Buna göre Fed’in faiz kararı için 12-13 Aralık tarihlerinde toplantı yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'de kritik faiz kararı açıklanacak. Kritik karar öncesinde küresel enflasyon sorununu derinden hisseden ABD ekonomisinde yükselen faizlerin geri adım atması için beklentiler de ortaya çıkmaya başladı. Buna göre piyasa katılımcıları faizlerin Haziran 2024'ten itibaren düşüşe geçeceği, bu döneme kadar sabit kalacağı yönünde tahminde bulundu. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının işlemcilerin merkez bankasının gelecek yılın başında faiz artırımlarına başlayabileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle 2,100 doları aşarak haftaya yükselişle başlamış ve tüm zamanların zirvesine yükselmişti.

Analistler ayrıca bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların beklentilerini değiştirebilecek potansiyelde olduğunu söyledi.

İşte 4 Aralık Pazartesi itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,92 TL'den başlayan Dolar 28,92 TL'den,

31,37 TL'den başlayan Euro 31,31 TL'den,

36,55 TL'den başlayan Sterlin 36,53 TL'den,

19,66 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,65 TL'den işlem görüyor.