Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Piyasalarda yeni gün yine Dolar, Euro ve altındaki peş peşe rekor seviyeleriyle başladı. Ancak gün içinde hem Dolar hem Euro hem de altında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederken döviz ve değerli metaller yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Kasım ayına veda edeceğimiz ayın son gününde piyasalar yine zirvede... Yeni gün yine Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki yeni rekor seviyelerle başladı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı hız kazanırken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde hem de değerli metaller yeni rekorlar üst üste geliyor.

Yeni güne de yeni bir rekorla başlayan piyasalarda gün içerisinde sert bir düşüş yaşandı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, özellikle Asya ekonomilerine yönelik endişeler devam ediyor. ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

Dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi. Enflasyonla mücadelede ikinci olmazsa olmaz koşul olan enflasyon patikasına dair "algı, kabul ve itibar" üçlüsünün, enflasyonun bu patikaya oturabilmesi için çok önemli bir araç ve kolaylaştırıcı faktör olduğunu vurgulayan Erkan, dezenflasyonun gelecek yılın ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlamasını tahmin ettiklerini dile getirdi. Analistler, TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu aktararak, özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığını ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğunu kaydetti.

TL YÜZDE 35.4 DEĞER KAYBETTİ

Dolar TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kurda yeni zirve 28.9545 seviyesinde. Avro TL ise 31.86 ile zirve tazeledi.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.44 oldu.

İşte 30 Kasım Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,94 TL'den başlayan Dolar 28,86 TL'den,

31,81 TL'den başlayan Euro 31,53 TL'den,

36,82 TL'den başlayan Sterlin 36,48 TL'den,

16,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,52 TL'den işlem görüyor.