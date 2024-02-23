Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yenilenen yönetiminin 8 ay sonra artışa son verdiği faiz kararının ardından haftanın son işlem gününde de TL'deki değer kaybı da döviz ve değerli metallerdeki yüksek seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni yönetimi dün kendilerinin ilk, 2024 yılının ikinci politika faiz kararını açıklamıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu, 8 aylık artış döngüsünün ardından faizi yüzde 45'te sabit bıraktı. TCMB, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyordu.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar/TL 31,07 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,8'e yükseldi.

İşte 23 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,07 TL'den başlayan Dolar 31,07 TL'den,

33,67 TL'den başlayan Euro 33,67 TL'den,

39,38 TL'den başlayan Sterlin 39,36 TL'den,

20,66 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,99 TL'den, Euro 33,59 TL'den, Sterlin 39,18 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 22 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 21 Dolar'dan,

2 bin 22 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 17 TL'den,

3 bin 446 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 446 TL'den,

14 bin 185 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 185 TL'den,

22,69 TL'den başlayan Gümüş ise 22,62 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 23 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 17 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 446 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 185 TL'den, Gümüş ise 22,79 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 51 bin 138 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 290 Dolar'dan,

2 bin 954 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 965 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,08 Dolar'dan işlem görüyor.