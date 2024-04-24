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Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor

Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor
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TCMB'nin politika faiz kararına 1 gün kala başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yüksek seyir tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

HABER3COM

Piyasalarda dövizin ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek uçuşu devam ederken, Dolar ve Euro ibreyi yukarı, altın ise aşağı çevirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Nisan ayı politika faiz kararı öncesinde piyasalardaki gergin seyir devam ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler IBM, Boeing ve Meta başta olmak üzere büyük şirketlerin açıklaması beklenen bilançolarına çevrildi.

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesi, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdı.

TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren nisan ayı anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.  Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti. Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,56 TL'den başlayan Dolar 32,57 TL'den, 
34,89 TL'den başlayan Euro 34,88 TL'den, 
40,57 TL'den başlayan Sterlin 40,54 TL'den, 
21,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,07 TL'den işlem görüyor.

Önceki günkü kapanışta Dolar 32,50 TL'den, Euro 34,59 TL'den, Sterlin 40,07 TL'den, Japon Yeni ise 21,01 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 326 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 327 Dolar'dan, 
2 bin 433 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 439 TL'den, 
4 bin 111 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 111 TL'den, 
16 bin 868 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 868 TL'den, 
28,65 TL'den başlayan Gümüş ise 28,74 TL'den fiyatlanıyor.

Önceki günkü kapanışta Ons altın 2 bin 341 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 443 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 167 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 142 TL'den, Gümüş ise 28,75 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 66 bin 810 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 636 Dolar'dan, 
3 bin 258 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 250 Dolar'dan görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 87,88 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,68 Dolar'dan işlem görüyor. 

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