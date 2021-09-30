Dolar rekor tazeledi! Piyasalarda ''eyvah'' dedirten hareketlilik

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından ibreyi yukarı çeviren piyasalarda dolar rekor tazeledi. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş ve altında son durum...

Piyasalarda ibre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz taban puanlık indirimle yüzde 18’e düşürmesi sonrası yukarı dönmüştü. Bu hareketle yükselişe geçen dolar gece saatlerinde 8,95 TL ile rekor tazeledi.

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta açıkladığı politika faizini piyasa beklentilerinin tam tersine 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmiş, böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmişti.

Merkez'in bu kararı sonrası yükselişe geçen ve geçen hafta 8,89 TL'yi gören dolar/TL dün gece Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 8,95 TL'yi gördü. ABD Doları'nın yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte euro/dolar paritesinde de 2021 yılının en düşük seviyeleri görüldü. Analistler, euro/dolar paritesi için 1,16 seviyelerini güçlü bir destek seviyesi olarak yorumluyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,89 TL'den, Euro 10,32 TL'den, Sterlin ise 11,95 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3190 lira olmuştu.

Dolar endeksi 94,32, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 425,44 seviyesine yükseldi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,16 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.726 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 489/493, çeyrek altın 793/810, Cumhuriyet altını ise 3.263/3.299 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasaları ise yeniden yükseklişe geçti. Bitcoin 43 bin 259 dolardan, Ethereum ise 3 bin 3 dolardan fiyatlanıyor.

REUTERS'IN ENFLASYON ANKETİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ancak Reuters’ın beklenti anketine göre ağustosta yüzde 19.25’le son 28 ayın zirvesine ulaşan enflasyonundaki yükseliş eylülde de sürecek. Ankette tahminlerin aralığı da yüzde 16.40 ila yüzde 18.60 arasında değişiyor. Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin tamamı Merkez Bankası’nın (MB) kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 14.1 tahmininin belirgin üzerinde bulunuyor.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ağustosta 100,8 iken eylülde yüzde 1,6 artarak 102,4 değerine yükseldi. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018'de 103 seviyesinde bulunuyordu.

KÜRESEL PİYASALARDA, ENFLASYON ENDİŞESİ

Dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler risk algısını güçlendirmeye devam ediyor. Söz konusu sıkıntıların enflasyon baskılarını artırması ise küresel bazda tahvil piyasalarında satışları tetikledi.

Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlik sürerken, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin kredi notunu CC'den C'ye indirdi.

ABD'de ise borç tavanının artırılmasına ilişkin kriz devam ediyor. Dün Senato'da yaptıkları açıklamalarda hem ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hem de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç tavanının yükseltilmemesinin felaket olacağını dile getirdi.