Dolar Türk Lirası karşısında bir rekor daha kırdı

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi hız kesmiş olsa da adım adım devam ediyor TCMB'nin faiz artırımı kararına da tepkisiz kalan piyasalarda işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yeni haftaya da yükselişle başlarken Türk Lirası'ndaki değer kaybı da sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısından beklentiler doğrultusunda 500 baz puanlık bir faiz artışı kararı gelmişti. Bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35’e çıkarmış oldu.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.25 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.7 değer kaybetti.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrini sürdürürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararlar piyasalarda oynaklığı artırdı. İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler dünya genelinde yakından takip edilmeye devam edilirken, piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Dolar kuru sabah saatlerinde 28.47890'ı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni