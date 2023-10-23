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Dolar ve altın aldı başını gidiyor! Yeni rekor geldi

Dolar ve altın aldı başını gidiyor! Yeni rekor geldi
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İsrail Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ederken, piyasalar TCMB'nin faiz karar haftasına zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerden TL karşısında peş peşe rekorlar gelmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı politika faizini açıklayacağı haftaya da piyasalar zirvede başladı. İsrail ile Hamas arasında başlayan, ancak İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarıyla büyüyen ve tüm orta doğuyu ve dünyayı tehdit etmeye başlayan savaşta can kaybı büyürken, tüm dünya ve piyasalar İsrail'in başlatacağı kara harekatına odaklandı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Yeni haftaya 28,04 TL'den başlayan Dolar 28,04 TL'den, 
29,69 TL'den başlayan Euro 29,70 TL'den, 
34,07 TL'den başlayan Sterlin 34,10 TL'den, 
18,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,72 TL'den işlem görüyor.

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