Dolar ve altın aldı başını gidiyor! Yeni rekor geldi

İsrail Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ederken, piyasalar TCMB'nin faiz karar haftasına zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerden TL karşısında peş peşe rekorlar gelmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı politika faizini açıklayacağı haftaya da piyasalar zirvede başladı. İsrail ile Hamas arasında başlayan, ancak İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarıyla büyüyen ve tüm orta doğuyu ve dünyayı tehdit etmeye başlayan savaşta can kaybı büyürken, tüm dünya ve piyasalar İsrail'in başlatacağı kara harekatına odaklandı. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Yeni haftaya 28,04 TL'den başlayan Dolar 28,04 TL'den,

29,69 TL'den başlayan Euro 29,70 TL'den,

34,07 TL'den başlayan Sterlin 34,10 TL'den,

18,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,72 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta Dolar 28 TL'den, Euro 29,69 TL'den, Sterlin 34,06 TL'den, Japon Yeni ise 18,54 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.974 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.977 Dolar'dan,

1.779 TL'den başlayan Gram altın 1.782 TL'den,

3 bin 34 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 34 TL'den,

12 bin 479 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 479 TL'den,

20,99 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,05 TL'den fiyatlanıyor. Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.991 Dolar'dan, Gram altın 1.790 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 37 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 491 TL'den, Gram Gümüş ise 21,24 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 30 bin 676 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 746 Dolar'dan,

1.691 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.690 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 90,66 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,18 Dolar 'dan işlem görüyor.