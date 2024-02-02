  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar ve altın tarihi zirvesini gördü!

Dolar ve altın tarihi zirvesini gördü!

Dolar ve altın tarihi zirvesini gördü!
Güncelleme:

Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerden rekorlar peş peşe geldi. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde endişelendiren yükseliş sürüyor. işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türkiye İstatistik Kurumu'nun endişeyle beklenen Ocak ayı enflasyonunu açıklayacağı yeni hafta öncesinde piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor.

Bir süredir sakin kalarak zirvedeki seyrini sürdüren altın fiyatları da ortadoğuda artan gerilimle birlikte Dolar kurunun peşine takıldı ve rekorlar peş peşe geldi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son günlerde yükselişi hafifleyen dolar/TL saat 08.51'de 30,4550'den işlem gördü. Ocak ayında yüzde 2,7 değer kaybeden TL, şubatın ilk gününde yüzde 0,3 değer yitirmiş oldu.

Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirden başlarken altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2.014 liraya taşıdı.

İşte 2 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,44 TL'den başlayan Dolar 30,45 TL'den, 
33,13 TL'den başlayan Euro 33,16 TL'den, 
38,81 TL'den başlayan Sterlin 38,86 TL'den, 
20,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görüyor.
 
Dünkü kapanışta Dolar 30,34 TL'den, Euro 32,92 TL'den, Sterlin 38,52 TL'den, Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görmüştü.
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024 yılında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu 2024 yılında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Taksiciyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Taksiciyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda son günü İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda son günü Son anketten iktidara da muhalefete de ağır tokat! Son anketten iktidara da muhalefete de ağır tokat! Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı Bakan Şimşek'ten banka hesabı uyarısı: ''Cezası hapis!'' Bakan Şimşek'ten banka hesabı uyarısı: ''Cezası hapis!'' Müjde Uzman banyo pozlarıyla büyüledi Müjde Uzman banyo pozlarıyla büyüledi Yapı denetim müdürlüğünde ''cinsel ilişki rüşveti'' skandalı Yapı denetim müdürlüğünde ''cinsel ilişki rüşveti'' skandalı Palalı Sabri öldürüldü Palalı Sabri öldürüldü