Dolar ve altın tarihi zirvesini gördü!
Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerden rekorlar peş peşe geldi. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde endişelendiren yükseliş sürüyor. işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Haber3com
Türkiye İstatistik Kurumu'nun endişeyle beklenen Ocak ayı enflasyonunu açıklayacağı yeni hafta öncesinde piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor.
Bir süredir sakin kalarak zirvedeki seyrini sürdüren altın fiyatları da ortadoğuda artan gerilimle birlikte Dolar kurunun peşine takıldı ve rekorlar peş peşe geldi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Son günlerde yükselişi hafifleyen dolar/TL saat 08.51'de 30,4550'den işlem gördü. Ocak ayında yüzde 2,7 değer kaybeden TL, şubatın ilk gününde yüzde 0,3 değer yitirmiş oldu.
Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirden başlarken altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2.014 liraya taşıdı.
İşte 2 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
33,13 TL'den başlayan Euro 33,16 TL'den,
38,81 TL'den başlayan Sterlin 38,86 TL'den,
20,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görüyor.
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