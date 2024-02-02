Dolar ve altın tarihi zirvesini gördü!

Güne 2 bin 54 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 55 Dolar'dan,

2 bin 11 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 12 TL'den,

3 bin 353 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den,

13 bin 793 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 884 TL'den,

22,67 TL'den başlayan Gümüş ise 22,76 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 48 Dolar'dan, Gram altın 1.998 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 793 TL'den, Gümüş ise 22,40 TL'den fiyatlanmıştı.