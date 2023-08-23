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Dolar ve Euro zirvede, altın yükselişe geçti

Dolar ve Euro zirvede, altın yükselişe geçti
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TCMB'nin faiz kararına odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni haftaya TCMB'nin KKM hesaplarını daraltma kararıyla başlayan piyasalar TCMB'nin merakla beklenen faiz kararı öncesinde zirvedeki seyrini sürdürüyor.

TCMB'nin kritik faiz kararı öncesinde dolar kurunda kıpırdanma yaşanırken, toplantıya yönelik piyasaların genel beklentisi ise %17,50 olan politika faizinin %19,75 - %20 bandına çıkarılması yönünde.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,20 TL'den başlayan Dolar 27,19 TL'den, 
29,55 TL'den başlayan Euro 29,55 TL'den, 
34,76 TL'den başlayan Sterlin 34,72 TL'den, 
18,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,70 TL'den işlem görüyor.

 

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