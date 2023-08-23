Dolar ve Euro zirvede, altın yükselişe geçti

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 20 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 56 Dolar'dan,

1.635 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.640 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.