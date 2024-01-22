Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Güne 2 bin 29 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 29 Dolar'dan,

1.970 TL'den başlayan Gram altın 1.971 TL'den,

3 bin 380 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 375 TL'den,

13 bin 925 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 893 TL'den,

21,95 TL'den başlayan Gümüş ise 21,62 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan, Gram altın 1.969 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 380 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 897 TL'den, Gümüş ise 21,94 TL'den fiyatlanmıştı.