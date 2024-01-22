Dolar yeni haftaya rekorla başladı
Haftanın ilk işlem gününe Dolar/TL yeni bir rekorla başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor. Dolar/TL rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.
Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 1,8 değer kaybetti.
Yabancı kurumlar ise Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's; Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti.
Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.
Kuruluş, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.
Gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.996,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.
Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından 25 Ocak Perşembe saat 14.00’te açıklanacak.
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,93 TL'den başlayan Euro 32,98 TL'den,
38,39 TL'den başlayan 38,51 TL'den,
20,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,51 TL'den işlem görüyor.
Cuma günü kapanışta Dolar 30,20 TL'den, Euro 32,93 TL'den, Sterlin 38,38 TL'den, Japon Yeni ise 20,40 TL'den işlem görmüştü.
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