Dolar'dan bir rekor daha! İşte Dolar, Euro ve altında son durum

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak yükselişine devam eden ABD Doları tarihi zirvesindeki yerini koruyor. Euro ve altında ise geri çekilme sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan Dolar/TL zirvedeki seyrini sürdürüyor. Dün 18,55 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yenileyen dolar kuru karşısında Türk Lirası'ndaki değer kaybı da büyüyor.

Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Altının ons fiyatı ise güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gevşemenin yatırımcı risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağlaması ile karışık bir seyir izlenirken, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD merkez bankası FED faiz artırmasının ardından tüm dünyada merkez bankaları faiz artırımına giderken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ise 100 puan indirimle faizi 12'ye çekmişti.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,53 TL'den başlayan Dolar 18,54 TL'den,

18 TL'den başlayan Euro 18,11 TL'den,

20,08 TL'den başlayan Sterlin 20,43 TL'den işlem görüyor.

12,80 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,82 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,51 lira, euronun satış fiyatı ise 17,92 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.649 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.653 Dolar'dan,

982 TL'den başlayan Gram altın 985 TL'den,

1.580 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.584 TL'den,

6.503 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.520 TL'den,

11,17 TL'den başlayan Gümüş ise 11,13 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 19.535 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.960 Dolar'dan,

1.341 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.297 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 87,62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 88,05 Dolar'dan işlem görüyor.