Dolar'dan rekor geldi, Euro ve altın uçtu!
Piyasalarda yeni gün döviz ve değerli metallerde yine rekorlar seviyelerle başladı. Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro ve altın başta olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki rekor seyri tüm hızıyla devam diyor.
Merkez Bankası'nın hem TL'deki değer kaybını önlemek hem de dövizdeki yükselişi durdurabilmek için aldığı faiz kararları ise ateşi söndüremedi.
Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL'deki kayıp Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla hızlandı.
Dolar kuru haftanın dördüncü işlem gününde 30 lirayı aşarak tarihi zirvesini 30,0098 TL'ye yükseltirken, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 30,0072 TL seviyesinden fiyatlanıyor. Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,9705 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,9797 TL seviyesinden başlamıştı.
Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1.3 değer yitirdi. Euro TL ise 33.03 bandında işlem görüyor.
Türk Lirası 2024 yılına da değer kaybı ile başlarken Dolar/TL Eylül ayından beri süren kuruş kuruş artışla her gün yeni bir rekor seviyesine imzasını atıyor.
Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1.3 değer yitirdi.
Euro kuru ise yeniden 33 TL'nin üzerini test ederken tarihi zirvesini 33,1077 TL'ye taşıdı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,59 artışla 33,0834 TL'de bulunuyor.
TCMB seçimlerden bugüne toplamda 3,400 baz puan faiz artırdı. CDS bu dönemde 700 baz puandan 300 baz puan civarına geriledi.
Bu kapsamda ABD'de düzenlenecek yatırımcı günü yurtdışı fon akışının bu yıl hangi boyutta olacağına yönelik verebileceği izlenim nedeniyle piyasalarda yakından takip ediliyor. TCMB ise fon akışının devam edeceği mesajı veriyor.
TCMB bugün ayrıca haftalık verileri açıklayacak. Bankacılar geçen hafta toplam rezervlerin 1 milyar dolar üzerinde düştüğünü hesapladı.
ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.
Kasım ayında yıllık artış yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın yıllık artış beklentisi yüzde 3,2 seviyesindeydi.
Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,9 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti de aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,8 seviyesindeydi.
İşte 11 Ocak Çarşamba günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
33,04 TL'den başlayan Euro 33,00 TL'den,
38,36 TL'den başlayan Sterlin 38,33 TL'den,
20,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 29,96 TL'den, Euro 32,82 TL'den, Sterlin 38,14 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.
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