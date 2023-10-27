Dolar'dan yeni güne yeni rekor, altın da yükselişe geçti

TCMB'nin dünkü faiz artırımı kararının ardından piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar kurundan yeni bir rekor gelirken, Euro ve altın da zirvede... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Son üç yıldır Türk Lirası karşısında tarihi değer kazanan dolar ve euro, geçtiğimiz mayıs seçimlerinin ardından daha da yükselmişti. Piyasalardaki yükseliş, İsrail-Filistin savaşının çıkmasıyla ise daha da alevlendi. Dolar, haftanın son iş gününde tarihi rekorunu yeniledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısından beklentiler doğrultusunda 500 baz puanlık bir faiz artışı kararı gelmişti.

Bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35’e çıkarmış oldu. TCMB, para politikası sıkılaşması kapsamında son dört toplantıda ise 2150 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti. Buna göre haziran ayında 650 baz puan ile faiz artırım döngüsünü başlatan TCMB, temmuz ayında 250 baz puan, ağustos ayında 750 baz puan ve eylül ayında 500 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.

TCMB'den gelen bu faiz kararının ardından ise piyasaların merakla beklediği bir veri daha açıklandı ve ABD'den ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü belirtildi.



Bu iki kritik veri sonrasında haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürüyor.

Öte yandan dolar endeksi yüzde 0,02 oranında artışla 106,46 seviyesinden, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 düşüşle 1,0558 seviyesinden fiyatlanıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni