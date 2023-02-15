Dolar'dan yeni rekor! 19 TL'nin üstü görüldü

Türkiye geçtiğimiz 6 Şubat pazartesi günü 9 saat arayla Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik var. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilimizi yerle bir edip, 35 bini aşkın canı yitirdiğimiz deprem piyasaları da etkiledi. Başta başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalardaki karışıklık devam ediyor.

Borsa İstanbul’da işlemlere verilen ara bugün biterken, dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi. Dolar/TL kuru 19 TL'nin üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

19 liranın üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru 19.30370 seviyesini gördükten hemen sonra 18,84 seviyelerine çekildi.

Küresel piyasalarda, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yön arayışı öne çıkıyor. ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış ocakta yüzde 6,4'e yavaşladı. TÜFE, ocakta aylık bazda da yüzde 0,5 yükseldi. Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesine karşın beklentilerin üzerinde kalması dikkati çekti. Avrupa tarafında, dün ABD'de açıklanan verilerin faiz artırımları konusunda Fed'i izleyen İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının sıkılaşmaya devam edeceği beklentilerini desteklemesi ile piyasalarda risk iştahının azaldığı ve kazançların geri verildiği görüldü. Piyasaların yönü açısından bugün bölgede açıklanacak yoğun veri gündeminin etkili olması beklenirken, para politikalarına ilişkin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek.