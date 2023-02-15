Dolar'dan yeni rekor! 19 TL'nin üstü görüldü
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremde yerle bir olan 10 ili ve yitirilen 35 binden fazla cana ağlarken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da çalkantılı günler yaşanıyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 18,84 TL'den başlayan Dolar 18,84 TL'den,
20,19 TL'den başlayan Euro 20,11 TL'den,
22,91 TL'den başlayan Sterlin 22,62 TL'den,
14,15 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,06 TL'den işlem görüyor.
Dün Dolar 18,84 TL'den, Euro 20,26 TL'den, Sterlin 22,98 TL'den, Japon Yeni ise 14,25 TL'den işlem görmüştü.
Altın ve gümüş
Güne 1.846 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.833 Dolar'dan,
1.119 TL'den başlayan Gram altın 1.111 TL'den,
1.800 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.786 TL'den,
7.408 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.347 TL'den,
13,19 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,03 TL'den fiyatlanıyor.
Dün Ons altın 1.860 Dolar'dan, Gram altın 1.127 TL'den, Çeyrek altın 1.812 TL'den, Cumhuriyet altın 7.457 TL'den, Gram Gümüş ise 13,21 TL'den fiyatlanmıştı.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da yatay seyir devam ediyor.
Güne 22 bin 107 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 668 Dolar'dan,
1.548 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.574 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 84,77 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,87 Dolar'dan işlem görüyor.
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