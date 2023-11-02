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Dolar'dan yeni rekor, Euro uçtu, altın zirvede

Dolar'dan yeni rekor, Euro uçtu, altın zirvede
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Kasım ayına da rekorla başlayan Dolar kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Kasım ayına da zirvede başladı. Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar kuru yeni zirve olan 28,35 TL seviyesini gördü.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda Merkez Bankası'nın 5 kez faiz artırma kararına rağmen hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası son olarak 26 Ekim'de 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 35'e çıkarmıştı.

Fed faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı da dün çıklandı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Kasım toplantısında politika faizini değiştirmedi. Faiz yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Piyasaların kasım ayına yönelik genel beklentisi de Fed’in politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi. 

 İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 28,33 TL'den başlayan Dolar 28,35 TL'den, 
30,09 TL'den başlayan Euro 30,22 TL'den, 
34,57 TL'den başlayan Sterlin 34,60 TL'den, 
18,88 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,81 TL'den işlem görüyor.

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