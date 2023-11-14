Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişte

Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürürken, altın fiyatlarındaki düşüş de durdu ve altın fiyatlarında da yeniden yukarı yönlü hareketlilik başladı. İşte Dolar, Euro ve altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasına rağmen döviz piyasasındaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Hem döviz hem de emtia piyasalarında gözler İsrail'in Gazze'ye gece gündüz aralıksız sürdürdüğü ölüm yağmurunda. Piyasalarda Türk Lirası'nın 3 yıldır hızlanan tarihi değer kaybı, ekonomik endişeyi büyütürken, son bir aydır İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle piyasalardaki hareketlilik artış gösterdi. Son haftalarda art arda rekor kıran Dolar ve Euro bugünde yeni rekor seviyeleri gördü. Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS Cuma günü 377/383 baz puandan tamamladı. ABD'de enflasyon verisi açıklandı ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ekim ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi. Öte yandan, ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,1 seviyesindeydi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 4 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 4,1 seviyesindeydi. Böylelikle enflasyon verileri, tüm kalemlerde tahminlerin altında gerçekleşmiş oldu. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Güne 28,61 TL'den başlayan Dolar 28,62 TL'den,

30,62 TL'den başlayan Euro 31,02 TL'den,

35,11 TL'den başlayan Sterlin 35,66 TL'den,

18,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,65 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 28,58 TL'den, Euro 30,55 TL'den, Sterlin 35,01 TL'den, Japon Yeni ise 18,81 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.944 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.968 Dolar'dan,

1.788 TL'den başlayan Gram altın 1.809 TL'den,

2 bin 995 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 16 TL'den,

12 bin 325 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 410 TL'den,

20,30 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,18 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.937 Dolar'dan, Gram altın 1.781 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 995 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 322 TL'den, Gram Gümüş ise 20,30 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 36 bin 590 Dolar'dan başlayan Bitcoin 36 bin 610 Dolar'dan,

2 bin 61 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 49 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 82,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,72 Dolar'dan işlem görüyor.