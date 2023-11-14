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Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişte

Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişte
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Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürürken, altın fiyatlarındaki düşüş de durdu ve altın fiyatlarında da yeniden yukarı yönlü hareketlilik başladı. İşte Dolar, Euro ve altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasına rağmen döviz piyasasındaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Hem döviz hem de emtia piyasalarında gözler İsrail'in Gazze'ye gece gündüz aralıksız sürdürdüğü ölüm yağmurunda.

Piyasalarda Türk Lirası'nın 3 yıldır hızlanan tarihi değer kaybı, ekonomik endişeyi büyütürken, son bir aydır İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle piyasalardaki hareketlilik artış gösterdi. Son haftalarda art arda rekor kıran Dolar ve Euro bugünde yeni rekor seviyeleri gördü.

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS Cuma günü 377/383 baz puandan tamamladı. 

ABD'de enflasyon verisi açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ekim ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Öte yandan, ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,1 seviyesindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 4 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 4,1 seviyesindeydi.

Böylelikle enflasyon verileri, tüm kalemlerde tahminlerin altında gerçekleşmiş oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
 
Güne 28,61 TL'den başlayan Dolar 28,62 TL'den, 
30,62 TL'den başlayan Euro 31,02 TL'den, 
35,11 TL'den başlayan Sterlin 35,66 TL'den, 
18,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,65 TL'den işlem görüyor.
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