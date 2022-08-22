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Domuz sürüsü şehir merkezine indi

Domuz sürüsü şehir merkezine indi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi.

Gerzele Mahallesi yakınındaki ormandan gece saatlerinde sürü halinde şehir merkezine kadar inen domuzlar, evlerin önündeki plastik çöp kovalarını devirdi. Yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahalleli, domuzların devirdiği çöp kovalarından dökülen çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını belirterek, belediyeden önlem almasını istedi. 

 

DHA

Etiketler domuz sürüsü denizli
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