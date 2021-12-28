Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler

Sivas’ta dondurucu soğukta görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir insan kuyruğu görüntüleri kaydedildi.

Son zamanların en ilginç insan kuyruğu Sivas’ta görüntülendi.

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SIFIRIN ALTINDA 6 DERECE

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ölçülürken binlerce öğrenci yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ilginç bir kuyruk oluşturdu.

KONSER KUYRUĞU OLDUĞUNU GÖRENLER ŞAŞIRDI

Görenler soğuk havada oluşturulan bu kuyruğa bir anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Binlerce öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen Emir Can İğrek konseri için sıraya girdiği öğrenildi.

Öğrenciler bileti 80 TL olan konsere girebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kimi öğrenciler konser için eksi 6 derecede beklemeyi göze aldıklarını belirtirken kimi öğrenci ise bekletilmekten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. (İHA)