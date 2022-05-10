DP lideri Uysal: ''Ev sahibim bir Afgan''

Türkiyedeki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hararetiyle devam ederken Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal “Ev sahibim Afgan, üstelik İstanbul’da çok sayıda evi varmış” dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal “Yoğun göç altındayız. Bunların arasında gerçekte kimler var bilinmez. Ama cadı avı gibi Suriyeli avı da yapmak olmaz. Küçük bir kıvılcım büyük bir sorun yaratabilir” dedi. “Ev sahibim Afgan, üstelik İstanbul’da çok sayıda evi varmış” dedi.

"İşin özü tabii ki yanlış Suriye politikası" diyen Uysal batı ülkelerinin Türkiye'ye mülteci kampı gözüyle baktığını savunarak, "Türkiye, Moskova ve Tahran üzerinden değil, doğrudan Şam rejimi ile ilişki kuracak. Suriyelilerin geri dönmesi için iklim değişikliğine ihtiyaç var. İktidar değişmeli. Suriyeli kadar Afgan, Iraklı başka ülkelerden de kontrolsüz bir göç dalgasının altındayız. AK Parti mülteciler üzerinden Batı ile ilişkisini sınırladı. Batı, Türkiye’ye mülteci kampı diye bakıyor.” dedi.

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