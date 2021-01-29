Düden Şelalesi renk değiştirdi

Antalya'nın Lara bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, yağışların ardından değişti. Vatandaşlar çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

ŞELALE KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

Antalya'da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDILAR

Arkadaşlarıyla birlikte Düden Parkı'na gezmeye gelen Zekiye Paracan, çamurlu akan şelaleyi gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Yağmurdan dolayı şelalenin çamurlu aktığını ve tahminlerinde yanılmadığını anlatan Paracan, manzarayı izleyip evine döneceğini kaydetti.

"İÇ AÇICI DEĞİL"

Üniversite öğrencisi Efe Kızıltepe ise şelalenin önceki aylarda temiz halini de gördüğünü çamurlu halinin iç acıcı olmadığını söyledi.a baktı