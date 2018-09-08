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  3. 08 Eylül 2018 11:02

Düğün magandaları yakalandı

Samsun'da düğün konvoyunda havaya silahla ateş ederek tehlike yaratan magandalar yakalandı.

Düğün magandaları yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya silahla ateş eden 3 kişi silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoylarında silah atıldığı ihbarlarının yoğunlaşması üzerine, düğün konvoyları İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince takibe alındı.

Çetinkaya Köprüsü'ne doğru hareket eden bir düğün konvoyunu takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konvoyda  havaya silahla ateş edilen araçları belirledi. Belirlenen araçlarda silah kullanan 3 kişi silahlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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